İran ateş altında: Ford gemisi İsrail'i korurken Lincoln saldırıları gerçekleştiriyor

ABD ve İran arasında diplomasi trafiği devam etmesinin ardından İsrail sabah saatlerinde Tahran'a hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırının ardından İsrail ve ABD'nin ortak operasyon düzenlediği duyurulurken çatışmalar anbean devam ediyor. A Haber'de Merve Tepe'nin Satır Arası programına konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Olçar İsrail'in harekatı başlattığını vurgulayarak ABD'nin ise büyük bir güçle saldırıları gerçekleştirmediğine dikkat çekti. Olçar ayrıca ABD'nin uçak gemileri Lincoln ve Ford'un konumuna ilişkin ise ABD'nin kılıç kalkanı taktiğini kullandığını belirterek; "Ford gemisi Hayfa açıklarında ve ABD, İsrail'in güvenliğini Ford gemisiyle sağlıyor. Abraham Lincoln gemisi ile de saldırıları gerçekleştiriyor." dedi.