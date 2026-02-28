CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
"İran'a saldırılardan üzüntü ve endişe duyuyoruz"
Gündem "İran'a saldırılardan üzüntü ve endişe duyuyoruz"
Dubai’de otel Bahreyn’de kule böyle vuruldu
Dünya Dubai’de otel Bahreyn’de kule böyle vuruldu
"Hamaney’in damadı ve gelini öldü" iddiası
Gündem "Hamaney’in damadı ve gelini öldü" iddiası
ABD İran'a ilk saldırı görüntülerini paylaştı
Dünya ABD İran'a ilk saldırı görüntülerini paylaştı
Ortadoğu ateş altında! ABD İran saldırısının ilk görüntülerini paylaştı
Dünya Ortadoğu ateş altında! ABD İran saldırısının ilk görüntülerini paylaştı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | ahaber.com.tr - Özel Haber

İran ateş altında: Ford gemisi İsrail'i korurken Lincoln saldırıları gerçekleştiriyor

ABD ve İran arasında diplomasi trafiği devam etmesinin ardından İsrail sabah saatlerinde Tahran'a hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırının ardından İsrail ve ABD'nin ortak operasyon düzenlediği duyurulurken çatışmalar anbean devam ediyor. A Haber'de Merve Tepe'nin Satır Arası programına konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Olçar İsrail'in harekatı başlattığını vurgulayarak ABD'nin ise büyük bir güçle saldırıları gerçekleştirmediğine dikkat çekti. Olçar ayrıca ABD'nin uçak gemileri Lincoln ve Ford'un konumuna ilişkin ise ABD'nin kılıç kalkanı taktiğini kullandığını belirterek; "Ford gemisi Hayfa açıklarında ve ABD, İsrail'in güvenliğini Ford gemisiyle sağlıyor. Abraham Lincoln gemisi ile de saldırıları gerçekleştiriyor." dedi.

Gündemden Videolar

Bakan Işıkhan'dan emeklilere destek ödemesi sözleri!
Bakan Işıkhan'dan emeklilere destek ödemesi sözleri!
Pop rap yerine "Hu der Allah"
Pop rap yerine "Hu der Allah"
ABD-İran hatında gerilim! | Bölgedeki sıcak bilgiler A Haber'de
ABD-İran hatında gerilim! | Bölgedeki sıcak bilgiler A Haber'de
Mavi Vatan’ın gücü Avrupa’da
Mavi Vatan’ın gücü Avrupa’da
Kağıt üstünde Pakistan sahada Afganistan! A Haber’de çarpıcı savaş senaryosu
Kağıt üstünde Pakistan sahada Afganistan! A Haber’de çarpıcı savaş senaryosu
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'in acı günü
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'in acı günü
Sokaklarında Mehter limanlarında donanma
Sokaklarında Mehter limanlarında donanma