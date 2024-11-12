12 Kasım 2024, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları
Yasadışı gece kelebeği avına rekor ceza!

Yasadışı gece kelebeği avına rekor ceza!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.11.2024 21:31
Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, yasadışı avcılıkla mücadelenin yanı sıra biyokaçakçılıkla da kararlı bir şekilde mücadele ediyor. Bu kapsamda, Antalya Güllük Dağı Termessos Milli Parkı’nda yapılan koruma faaliyetleri sırasında Avusturya uyruklu bir şahsın gece kelebeklerini yakaladığı tespit edildi. Yetkililer tarafından yakalanan yabancı uyruklu şahsa, biyokaçakçılık suçu kapsamında toplam 380 bin lira idari para cezası kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, biyokaçakçılığın ekosistem üzerinde geri dönüşü olmayan zararlara yol açtığını belirterek, bu tür kaçakçılık faaliyetlerine karşı önlemlerin arttırıldığını vurguladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rögar tıkandı merdivenler şelaleye döndü!
Rögar tıkandı merdivenler şelaleye döndü!
Yaşlı adam evinin yolunu bulamadı!
Yaşlı adam evinin yolunu bulamadı!
Park halindeki minibüste ölü bulundu!
Park halindeki minibüste ölü bulundu!
Estetik ameliyat genç kadının hayatını kabusa çevirdi!
Estetik ameliyat genç kadının hayatını kabusa çevirdi!
Kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti araçları biçti!
Kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti araçları biçti!
A Milli Takımın, Galler maçının hazırlıkları!
A Milli Takımın, Galler maçının hazırlıkları!
Yasadışı gece kelebeği avına rekor ceza!
Yasadışı gece kelebeği avına rekor ceza!
23 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı!
23 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı!
Kırmızı bültenle aranıyordu İstanbul’da yakalandı!
Kırmızı bültenle aranıyordu İstanbul’da yakalandı!
Çanakkale Boğazı tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı
Çanakkale Boğazı tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı
Bahçeli’den fidanlarla anlamlı mesaj!
Bahçeli’den fidanlarla anlamlı mesaj!
5 kardeş son yolculuğuna uğurlandı!
5 kardeş son yolculuğuna uğurlandı!
Daha Fazla Video Göster