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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan 5 ülkenin güven mektuplarını kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi ile Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt, Malezya büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

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