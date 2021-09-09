09 Eylül 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yargıtay’ın kararı bozmasının ardından ilk duruşma görüldü
Küçükçekmece’de sevgilisi Yağmur Önüt’ü av tüfeğiyle vurarak ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Egemen Vardar’ın davasını Yargıtay, ‘olası kastla öldürme’ suçundan ceza verilmesi gerekçesiyle bozmuştu. Yargıtay’ın bozma kararının ardından bugün ilk duruşma görüldü. Duruşmanın ardından gözyaşları içinde açıklama yapan Yağmur’un annesi Sevgi Gülseren "Ben kızımı öldüresiye değil ölesiye sevdim" dedi.