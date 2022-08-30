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Yargıtay'dan emsal düğün kararı: Takılar kime ait?

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.08.2022 16:00
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, oy çokluğu ile aldığı kararla, düğünde takılan altınların kime ait olacağına dair tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Yüksek mahkeme; yaygın örf ve adet ile ülke gerçeklerine göre; kural olarak düğün sırasında takılan ziynet eşyası ve paralar kim tarafından ve hangi eşe takılırsa takılsın aksine bir anlaşma ya da örf ve adet kuralı olmadığı takdirde kadına bağışlanmış sayıldığına ve artık kadının kişisel malı kabul edildiğine dikkat çekti.
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