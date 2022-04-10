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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz aslen nereli? Pınar Deniz neden Türkçeyi sonradan öğrendi?

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Giriş: 10.04.2022 11:24
Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan Pınar Deniz, özel hayatıyla da yakından takibe alındı. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde çocukluk yıllarına dair açıklamalarda bulundu. İlkokula kadar Türkçe bilmediğini ve Arapça konuştuğunu ifaden Deniz'in aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Arap kökenli bir aileden gelen Deniz, ilkokula kadar Türkçe bilmediğini ve Arapça konuştuğunu ifade etti. "Anneme 'Mama' diyordum, 'anne' diye seslenemiyordum. Arkadaşlarımın arasında ötekileştirilmemek için sokaktan anneme seslenmek yerine beşinci kattaki evimize çıkardım" dedi. Açıklamalarıyla gündeme oturan güzel oyuncunun aslen nereli olduğu merak edildi. Güzel oyuncu meğer aslen Adanalıymış.
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