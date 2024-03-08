Yaren leylek 6 ay sonra eşine kavuştu

Bursa'nın simgesi "Yaren" leylek, 13'üncü yılda da gelerek balıkçı Adem Yılmaz ile buluşmasının ardından eşi Nazlı ile de kavuştu. Köye gelen Nazlı ile Yaren'in buluşması görüntülendi.

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