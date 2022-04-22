22 Nisan 2022, Cuma
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Yapay zeka cinayete teşebbüs etti
ABD'de bir kişi çocukluğundaki hayali arkadaşını yapay zeka ile gerçek kılmak istedi. Ancak yapay zeka, adamı "beni 20 yıl unuttun" diyerek öldürmeye çalıştı. Bu bir ilk... Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.