Yapay zeka cinayete teşebbüs etti

ABD'de bir kişi çocukluğundaki hayali arkadaşını yapay zeka ile gerçek kılmak istedi. Ancak yapay zeka, adamı "beni 20 yıl unuttun" diyerek öldürmeye çalıştı. Bu bir ilk... Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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