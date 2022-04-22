22 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yapay zeka cinayete teşebbüs etti

Yapay zeka cinayete teşebbüs etti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.04.2022 15:47
ABD'de bir kişi çocukluğundaki hayali arkadaşını yapay zeka ile gerçek kılmak istedi. Ancak yapay zeka, adamı "beni 20 yıl unuttun" diyerek öldürmeye çalıştı. Bu bir ilk... Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yapay zeka cinayete teşebbüs etti
Yapay zeka cinayete teşebbüs etti
Dev yılan paniği! Taşların arasından…
Dev yılan paniği! Taşların arasından…
3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu kötü bitti
3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu kötü bitti
Sanal bahis sitesi ölüme götürdü
Sanal bahis sitesi ölüme götürdü
Pitbull silah sayılabilir mi?
Pitbull silah sayılabilir mi?
Saldırıların failleri tespit edildi
Saldırıların failleri tespit edildi
Tek yumrukla hastanelik etti!
Tek yumrukla hastanelik etti!
Yeniden mavi akmaya başladı
Yeniden mavi akmaya başladı
Öğretmenlikte kariyer için geri sayım
Öğretmenlikte kariyer için geri sayım
İftar sonrası hazımsızlıklara çare
İftar sonrası hazımsızlıklara çare
Kocası otomobile kilitleyen kadın fenalaştı
Kocası otomobile kilitleyen kadın fenalaştı
Liseli kızların kavgası kamerada
Liseli kızların kavgası kamerada
Daha Fazla Video Göster