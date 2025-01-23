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Yangından kurtulmak için 12’nci kattan atlayan Şevval’in babası ‘atlama kızım’ demiş

Yangından kurtulmak için 12’nci kattan atlayan Şevval’in babası ‘atlama kızım’ demiş

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.01.2025 13:40
Güncelleme:23.01.2025 13:40
Kartalkaya’daki yangında 12 kattan atlayıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Şevval Şahin’in cenazesi memleketi Bartın’a gönderildi. Otel personeli olan Şahin’in cenazesi, Demirciler Mahallesi’ndeki evinin önüne getirildi. Şahin’in ailesi tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Baba Erdal Şahin ise taziyeleri kabul etti. Şevval Şahin'in kuzeni Murat Bakır, "O gece Şevval babasını aramış, ‘Baba ben ne yapacağım?’ diye. Babası ‘Atlama kızım’ demiş. Sonra 10 dakika konuştuktan sonra telefon kesilmiş. Yanındaki arkadaşları da vefat etti. Çok acı bir olay" dedi.
Yangından kurtulmak için 12’nci kattan atlayan Şevval’in babası ‘atlama kızım’ demiş
Şevval’in babası ‘atlama kızım’ demiş
Şevval’in babası ‘atlama kızım’ demiş
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