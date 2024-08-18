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Yangında bin 500 saman balyası kullanılamaz hale geldi

Yangında bin 500 saman balyası kullanılamaz hale geldi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.08.2024 12:18
Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde bir köyde çıkan yangında saman balyaları yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangında bin 500 saman balyası kullanılamaz hale geldi
Yangında bin 500 saman balyası kullanılamaz hale geldi
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