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Yangına balkondan ilginç müdahale

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Giriş: 24.07.2020 17:48
Güncelleme:24.07.2020 17:57
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, bir apartmanın alt katındaki ekmek fırını önünde bulunan odunlar tutuşup yanmaya başlayınca, binada yaşayan kadınlar, balkonlarından alevlere kovayla su döküp, hortumla su sıkarak müdahale etti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, bir apartmanın alt katındaki ekmek fırını önünde bulunan odunlar tutuşup yanmaya başlayınca, binada yaşayan kadınlar, balkonlarından alevlere kovayla su döküp, hortumla su sıkarak müdahale etti.

Yangına balkondan kova ve hortumla müdahale YANGINA BALKONDAN KOVA VE HORTUMLA MÜDAHALE

Yangına ilginç müdahale
Yangına ilginç müdahale
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