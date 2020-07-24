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Yangına balkondan ilginç müdahale
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, bir apartmanın alt katındaki ekmek fırını önünde bulunan odunlar tutuşup yanmaya başlayınca, binada yaşayan kadınlar, balkonlarından alevlere kovayla su döküp, hortumla su sıkarak müdahale etti.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, bir apartmanın alt katındaki ekmek fırını önünde bulunan odunlar tutuşup yanmaya başlayınca, binada yaşayan kadınlar, balkonlarından alevlere kovayla su döküp, hortumla su sıkarak müdahale etti.