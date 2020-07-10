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Yangın paniği salgını unutturdu!

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Giriş: 10.07.2020 17:13
Şişli’de bir binanın bodrum katındaki dairenin mutfağında çıkan yangın paniğe neden oldu. Vatandaşların söndürme çalışmaları sırasında sosyal mesafeyi ihlal ettiği görüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi Bahadır Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir binanın bodrum katındaki dairenin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Pencereden dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Şişli İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekip, daireye içeriden ve dışarıdan müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle ekipler dışarıdaki pencereden hava çekme cihazıyla dumanı tahliye etti.

YANGIN PANİĞİ SALGINI UNUTTURDU

Çalışmalar sürdüğü esnada çevredeki vatandaşlar ise sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayarak olanı biteni izledi. O esnada annesiyle birlikte sokaktan yürüyen küçük bir kız çocuğu ise dumandan etkilenmemek için eliyle ağzını kapattı. Soğutma çalışmalarına geçen itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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