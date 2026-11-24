Türkiye'de yağışlı hava etkisini sürdürüyor! Yüksek kesimlerde yağış kara döndü

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşerken yağışlı hava birçok bölgede etkisini sürdürüyor. İstanbul'u Anadolu Yakası üzerinden terk eden yağış yüklü bulutlar, Batı Karadeniz'e doğru ilerliyor. Samsun'dan Trabzon'a uzanan hatta ve Trabzon-Kayseri hattında yağışlar devam ederken Antalya ile Diyarbakır-Van hattında da yağışlı hava etkili oluyor. Yüksek kesimlerde ise yağış yerini kara bıraktı. Meteorolojinin uyarıları ve hava radarından alınan anlık görüntüler A Haber ekranlarında aktarıldı.