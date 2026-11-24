İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı! Galatasaray maçı öncesi köprüde yoğunluk

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü. Galatasaray'ın maçı öncesinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde yoğunluk yaşanırken ters istikamette trafik daha rahat ilerledi. Anadolu Yakası'nda ise Ataşehir ve Kozyatağı çevresinde D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu'nda yoğunluk gözlendi. İstanbul trafiğindeki son durum ve alternatif güzergâhlar A Haber ekranlarında aktarıldı.