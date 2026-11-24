Muğla'daki 4,6 büyüklüğündeki deprem ne anlama geliyor? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de anlattı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Depremin Gökova Körfezi'ndeki fay zonu üzerinde değil, kara içerisinde meydana geldiğini belirten Ersoy, merkez üssünün doğru tespit edilmiş olması halinde söz konusu noktada büyük deprem üretecek bir fay zonunun bulunmadığını ifade etti. Bölgenin çok sayıda aktif faya sahip olduğuna dikkat çeken Ersoy, daha kapsamlı bir değerlendirme için artçı sarsıntıların ve bunların dağılımının takip edilmesi gerektiğini vurguladı.