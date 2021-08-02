02 Ağustos 2021, Pazartesi
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Yangın bölgesinde yardım seferberliği! Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç A Haber'de Manavgat Beydiğin'deki son durumu anlattı
Yangın bölgesi Antalya Manavgat'ta son durum ne? Beydiğin'de yangın ne durumda? Manavgat'ta en fazla neye ihtiyaç var? Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, A Haber canlı yayınında son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu. Turunç, "Milletimiz devletimiz kurumlarımız sivil toplum kuruluşlarımız kimseyi açıkta bırakmayacak geçmişte olduğu gibi." ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.