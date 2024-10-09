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Yanan restoran geceyi aydınlattı! Geriye sadece iskeleti kaldı

Yanan restoran geceyi aydınlattı! Geriye sadece iskeleti kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 01:53
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, deniz kenarındaki restoran alev alev yandı. Gecenin karanlığını aydınlatan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangının ardından restorandan geriye iskeleti kaldı.
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Yanan restoran geceyi aydınlattı!
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