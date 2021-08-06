Yanan arazözden ayrılmadı! Türkiye'nin konuştuğu itfaiye eri Özgür Şimşek A Haber'de: Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez

Antalya Manavgat'ta alevlerle mücadele eden itfaiye eri Özgür Şimşek, yanmak üzere olan arazözden inmedi. Türkiye'nin konuştuğu fedakar itfaiye eri, o anlarda yaşadıklarını A Haber'e anlattı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı. Şimşek, aracın devletin parasıyla alındığını ve yetim hakkı olduğunu belirterek "Ben bu arabayla 15 yıldır çalışıyorum. Artık biz bununla abi-kardeş, baba-oğul, ikizim gibi oldu benim, benim her şeyim." ifadelerini kullandı ve "Türk milleti olarak biz bitti demeden hiçbir şey bitmez." dedi.

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