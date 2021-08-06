Yanan arazözden ayrılmadı! Türkiye'nin konuştuğu itfaiye eri Özgür Şimşek A Haber'de: Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez
Antalya Manavgat'ta alevlerle mücadele eden itfaiye eri Özgür Şimşek, yanmak üzere olan arazözden inmedi. Türkiye'nin konuştuğu fedakar itfaiye eri, o anlarda yaşadıklarını A Haber'e anlattı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı. Şimşek, aracın devletin parasıyla alındığını ve yetim hakkı olduğunu belirterek "Ben bu arabayla 15 yıldır çalışıyorum. Artık biz bununla abi-kardeş, baba-oğul, ikizim gibi oldu benim, benim her şeyim." ifadelerini kullandı ve "Türk milleti olarak biz bitti demeden hiçbir şey bitmez." dedi.
Antalya Manavgat'ta başlayan yangınla mücadelede kahraman alev savaşçıları yoğun bir şekilde çalıştı. Çalışmalar sırasında akıllara kazınan anlardan biri de kahraman itfaiye eri Özgür Şimşek'in aracını canı pahasına terk etmemesi oldu. O anlardaki telsiz konuşmaları tüm Türkiye'yi duygulandırdı.
Kahraman itfaiye eri o anlarda yaşadıklarını ve hislerini A Haber canlı yayınında anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ"
Uzun süredir yanan bir yangın. Artık yangın değil afet oldu bu. Hiç durmadan çalışıyoruz zaten. Sabahın ilk ışıklarından mücadelemize başladık. Yukarıda sıkıntılı bir yer vardı oraya gittik. Orada da olumsuz olaylarla karşılaştık yangının içinde kaldık. Bu hepimizin aracı. Arabamızı kurtarmaya çalıştık mücadele ettik mücadelemizi de biz kazandık her zaman olduğu gibi. Türk milleti olarak biz bitti demeden hiçbir şey bitmez.
"O AN AĞLAMIŞIM HATIRLAMIYORUM"
O anı yaşamak lazım. Şimdi yap desen yapamam. O an ağlamışım ağlayarak konuştuğumu kendim hatırlamıyorum. Ama şimdi dinletiyorlar ben ağlamışım. Ben o anı anımsayamıyorum. Allah kimseye yaşatmasın düşmanıma dahi yaşatmasın. Çok büyük bir olay. Zor bir süreçti yaşadık Allah bir daha yaşatması.
"BU ARABAYLA 15 YILDIR ÇALIŞIYORUM"
Aracı bırakın dediler nasıl bırakayım? Bunu bırakmam için son alevin onu tuttuğunu görmem lazım. Son dakikaya kadar kurtarabilirsem kurtaramazsam artık canımı kurtaracağım. Ben bu arabayla 15 yıldır çalışıyorum. Artık biz bununla abi-kardeş, baba-oğul, ikizim gibi oldu benim, benim her şeyim. Benim arabamı kurtarın dedim devletin arabasını kendi arabam gibi benim arabam benim arabam diye bağırmışım.
"BIRAKILACAK BİR ŞEY DEĞİL"
Bu araçlarda yetim hakkı var. Devletin bütçesinden alınan paralarla alınan arabalar yetim hakkı var bırakılacak bir şey değil. Hep birlikte mücadele ettik. Ateş olabilecek her şeyi arabanın etrafından çekmeye çalıştık ki araca yangın gelmesin diye.
"SU TERMOSUNDAN BİLE MEDET UMDUM"
Yangın tüpünü çıkardım onunla helikopterlerimiz yetişemezse bir ihtimal diye yangın tüpüyle yavaşlatayım dedim onlar gelene kadar. Kafanda bir sürü proje çiziyorsun. Bir su termosundan medet umdum ben su termosunu bile çıkardım oraya tekere falan gelirse dökeyim yavaşlatayım diye.
Bu süreç çok uzun bir süreçti bu konularda bilgisi olan olmayan herkes yorum yaptı. Bu işlerde uzman kişiler başımızda. Daha sahada görmediğimiz insanlar bu konularda yorum yaptı.
O anları anlatan bir diğer kahraman ise "Arabanın yanmaması için bütün her şeyi geri çekiyorsun bir mücadele veriyorsun. Son damlasına kadar mücadele ediyoruz. O duyguyu şu anda anlatamazsın o anda yaşıyorsun. Biz aracın dışında sağı solu temizlemeye çalışıyorduk. Sürekli bir çaba içindeydik." ifadelerini kullandı.
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