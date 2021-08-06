Yanan arazözden ayrılmadı! Türkiye’nin konuştuğu itfaiye eri Özgür Şimşek A Haber’de: Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez

"SU TERMOSUNDAN BİLE MEDET UMDUM"

Yangın tüpünü çıkardım onunla helikopterlerimiz yetişemezse bir ihtimal diye yangın tüpüyle yavaşlatayım dedim onlar gelene kadar. Kafanda bir sürü proje çiziyorsun. Bir su termosundan medet umdum ben su termosunu bile çıkardım oraya tekere falan gelirse dökeyim yavaşlatayım diye.

Bu süreç çok uzun bir süreçti bu konularda bilgisi olan olmayan herkes yorum yaptı. Bu işlerde uzman kişiler başımızda. Daha sahada görmediğimiz insanlar bu konularda yorum yaptı.