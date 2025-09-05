Yalova’da “süper meyve” aronya hasadı başladı: 250 ton rekolte bekleniyor

Yalova’nın coğrafi işaretli ürünü olan aronyanın hasadı, düzenlenen etkinlikle başladı. Bu yıl kent genelinde 250 tonluk ürün rekoltesi bekleniyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Çınarcık ilçesine bağlı Ortaburun köyünde gerçekleştirilen “Organik Aronya Hasat Günü” renkli görüntülere sahne oldu. İl Müdürü Mustafa İlmeç, aronya üretiminin Yalova için başarı hikayesine dönüştüğünü belirterek, 510 dekarda 150 çiftçiyle üretim yapıldığını söyledi. Süper meyve olarak bilinen aronyanın antioksidan açısından çok zengin olduğunu, bağışıklığı güçlendirdiğini ve sinir sistemini desteklediğini vurguladı. Vali Hülya Kaya ise aronyanın Yalova’ya çok yakıştığını ifade ederek, “Altın değerinde bir ürünümüz var” dedi. Kaya, önümüzdeki hafta 2’nci Aronya Festivali’nin düzenleneceğini, Türkiye’nin dört bir yanından üreticilerin katılacağını açıkladı. Ürünün hiçbir şekilde üreticinin elinde kalmayacağını söyleyen Kaya, aronya suyu ve konsantre ürünler için sanayi destekli projelerin yürütüldüğünü aktardı. Ayrıca meyvenin kurusu, suyu ve bağışıklık güçlendirici drajeleriyle pazarda güçlü bir yer edineceğini belirtti. Konuşmaların ardından çiftçiler sertifikalarını aldı ve protokol üyeleriyle birlikte hasat yaptı.

