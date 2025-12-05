05 Aralık 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Mesai derdindeki aileler bırakıp gidiyor! Okul kapısında bekleyen öğrenciler
Mesai derdindeki aileler bırakıp gidiyor! Okul kapısında bekleyen öğrenciler

Mesai derdindeki aileler bırakıp gidiyor! Okul kapısında bekleyen öğrenciler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 05.12.2025 12:06
Son zamanlarda veliler ile okul yönetimleri arasında okul kapılarının açılış saatleriyle ilgili tartışmalar yaşanıyor. Mesai yetişmek zorunda olan veliler çocuklarını bazen erkenden okula götürmek zorunda kalıyor ama o anda kapılar açık olmadığı için beklemek zorunda kalıyorlar. Hatta çocuğunu bırakıp gidenler bile oluyor. Okul yönetimleriyse yönetmeliklerini uyguladıklarını saatler kendilerinin müdahale edemediklerini söylüyor. Aslına bakarsanız herkes haklı, sorun da tam da orada başlıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mesai derdindeki aileler bırakıp gidiyor! Okul kapısında bekleyen öğrenciler
ABONE OL
Allah’a imanın nişanesi: Tevekkül!
Allah'a imanın nişanesi: Tevekkül!
İçinde 4 bin euro olan çantanın başında adeta nöbet tuttu
İçinde 4 bin euro olan çantanın başında adeta nöbet tuttu
Kuvvetli yağış hangi illerde etkili olacak?
Kuvvetli yağış hangi illerde etkili olacak?
Sorumlu savcı ’Emanet’i anlattı
Sorumlu savcı 'Emanet'i anlattı
Sokaklarda çöp dağları oluştu
Sokaklarda çöp dağları oluştu
Ege’de alarm! Sağanakla yollar göle döndü
Ege'de alarm! Sağanakla yollar göle döndü
Binalar arasında kalan türbe unutulmaya yüz
Binalar arasında kalan türbe unutulmaya yüz
İzmir’deki su krizi nasıl çözülür?
İzmir'deki su krizi nasıl çözülür?
Okul kapısında bekleyen öğrenciler
Okul kapısında bekleyen öğrenciler
Gizli tanık: Kaçırıldığını gördüm
Gizli tanık: Kaçırıldığını gördüm
Taksi ile çarpışan motosikletli gençler metrelerce sürüklendi
Taksi ile çarpışan motosikletli gençler metrelerce sürüklendi
Didim’de cadde ve bulvarlar suyla doldu
Didim'de cadde ve bulvarlar suyla doldu
Daha Fazla Video Göster