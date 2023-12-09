Yalnızların sessiz limanı... İşte İstanbul’un eşsiz manzarasını selamlayan banklar

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler, genellikle manzaraya karşı bir bankta oturarak nefes alıyorlar. A Haber ekibi de İstanbul'un en güzel manzaralarına sahip olan o bankları buldu.

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