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Yalnızların sessiz limanı... İşte İstanbul’un eşsiz manzarasını selamlayan banklar

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.12.2023 23:09
İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler, genellikle manzaraya karşı bir bankta oturarak nefes alıyorlar. A Haber ekibi de İstanbul'un en güzel manzaralarına sahip olan o bankları buldu.
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Yalnızların sessiz limanı
Yalnızların sessiz limanı
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