17 Temmuz 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yalnız yemek yemek mobbing kabul edildi

Yalnız yemek yemek mobbing kabul edildi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.07.2022 15:47
Bir işveren ile işçi arasında "ayrımcılık" iddiasıyla mobbing davası görüldü. İşçi "yalnız bırakıldığını" söyledi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi de yemek yerken yalnız bırakılan işçinin mobbinge uğradığını karara bağladı. İşveren şimdi o işçiye "farklı davranışlarından dolayı" tazminat ödeyecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dev millet bahçesi için çalışmalar başladı
Dev millet bahçesi için çalışmalar başladı
”Önce taş diye düşündüm fakat…”
”Önce taş diye düşündüm fakat…”
Deprem anı kamerada
Deprem anı kamerada
Yasak aşk ve çarpık ilişkiler yumağı ortaya çıkmıştı!
Yasak aşk ve çarpık ilişkiler yumağı ortaya çıkmıştı!
Yalnız yemek yemek mobbing kabul edildi
Yalnız yemek yemek mobbing kabul edildi
Nazmi Arıkan neden öldürüldü?
Nazmi Arıkan neden öldürüldü?
Balıkesir Kepsut’ta orman yangını!
Balıkesir Kepsut'ta orman yangını!
Kombi patladı, ev yandı
Kombi patladı, ev yandı
Şarampole uçan kamyonun sürücüsü yanarak öldü
Şarampole uçan kamyonun sürücüsü yanarak öldü
Vatandaş bakir alanda görüntüledi
Vatandaş bakir alanda görüntüledi
Tatilcilerin dönüş rotası oldu
Tatilcilerin dönüş rotası oldu
Yeni haftada sıcaklık nasıl olacak?
Yeni haftada sıcaklık nasıl olacak?
Daha Fazla Video Göster