17 Temmuz 2022, Pazar
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Yalnız yemek yemek mobbing kabul edildi
Bir işveren ile işçi arasında "ayrımcılık" iddiasıyla mobbing davası görüldü. İşçi "yalnız bırakıldığını" söyledi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi de yemek yerken yalnız bırakılan işçinin mobbinge uğradığını karara bağladı. İşveren şimdi o işçiye "farklı davranışlarından dolayı" tazminat ödeyecek.