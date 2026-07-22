CHP'de kritik gün! Kılıçdaroğlu ve Özel ayrı masada

CHP'de siyasi hareketlilik sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bugün ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirirken, gözler yeni parti sürecine ve partide izlenecek yol haritasına çevrildi. CHP'den kaç milletvekilinin yeni partiye katılacağı, belediye başkanlarının nasıl bir tutum sergileyeceği ve Kılıçdaroğlu'nun parti yönetimine ilişkin atacağı adımlar merak ediliyor. Sürece ilişkin son gelişmeleri A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan aktardı.