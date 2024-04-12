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Yakıt kaçağını çakmakla kontrol edince motosiklet yandı! İşte o anlar

DHA
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Giriş: 12.04.2024 15:16
Sivas’ın Kangal ilçesi Çetinkaya köyünde yaşayan Gökhan Çetintaş, arızalanan motosikletteki yakıt kaçağını çakmakla kontrol etmek istediği sırada araç alev alarak yanmaya başladı. Motosiklet kullanılamaz hale gelirken yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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