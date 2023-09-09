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Yakıt almak için getirilen motosikletin selesinin altından yılan çıktı

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Giriş: 09.09.2023 14:17
Aksaray'da bir akaryakıt istasyonunda sürücüsünün yakıt almak için getirdiği motosikletin selesinin altından yılan çıktı. İstasyon çalışanları ve motosiklet sürücüsünün panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.
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