09 Eylül 2023, Cumartesi
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Yakıt almak için getirilen motosikletin selesinin altından yılan çıktı
Aksaray'da bir akaryakıt istasyonunda sürücüsünün yakıt almak için getirdiği motosikletin selesinin altından yılan çıktı. İstasyon çalışanları ve motosiklet sürücüsünün panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.