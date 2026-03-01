CANLI YAYIN
Gündem Anka Haber Ajansı GYY Kenan Şener gözaltına alındı
Dünya İran CIA'in Dubai'deki binasını vurdu
Dünya ABD'nin Katar Üssü vuruldu: O anlar ortaya çıktı
Dünya İravani: ABD-İsrail uluslararası hukuku çiğnemektedir
Dünya İran'dan Katar'a hava saldırısı
ABD'nin İran savaşındaki taktiği: Venezuela modelini uygulamak istiyor

ABD'nin İsrail ile İran'a yönelik ortak başlattığı saldırıda karşılıklı çatışmalar sürüyor. İran tarafından Körfezdeki ABD üsleri hedef alınırken, gözler Trump'ın gerçekleştireceği yeni saldırı hamlelerine çevrildi. Sinan Tatlı'nın sunduğu A Haber Gece programına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. İlyas Bozkurt, ABD'nin İran'daki taktiklerini ele alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Bozkurt açıklamalarında Trump'ın Venezuela'ya uyguladığı Maduro taktiğini İran'a uygulamak istediğini belirtti.

