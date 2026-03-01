ABD'nin İran savaşındaki taktiği: Venezuela modelini uygulamak istiyor
ABD'nin İsrail ile İran'a yönelik ortak başlattığı saldırıda karşılıklı çatışmalar sürüyor. İran tarafından Körfezdeki ABD üsleri hedef alınırken, gözler Trump'ın gerçekleştireceği yeni saldırı hamlelerine çevrildi. Sinan Tatlı'nın sunduğu A Haber Gece programına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. İlyas Bozkurt, ABD'nin İran'daki taktiklerini ele alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Bozkurt açıklamalarında Trump'ın Venezuela'ya uyguladığı Maduro taktiğini İran'a uygulamak istediğini belirtti.