Pakistan'da ABD Konsolosluğu'na saldırı: Ölü sayısı 10'a yükseldi
Pakistan'da ABD Konsolosluğu önünde büyük gerginlik!
Hamaney'in ölümü Avrupa'da nasıl yankılandı?
İzmir'de eski eş terörünün görüntüleri ortaya çıktı!
Kanlı savaşın perde arkası: Gizli mesajlar ve Türkiye'nin kritik rolü
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ehliyetine el konulan sürücü üçüncü kez alkollü yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsünün 116 promil alkollü olduğu, ehliyetinin alkollü araç kullanmaktan 2 yıl geçici iptal edildiği belirlendi. Otomobil sürücüsüne üçüncü kez alkollü olarak araç kullanmaktan 150 Bin TL, ehliyeti alkollü araç kullanmaktan alındığı halde ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin TL, araç sahibine de 40 bin TL olmak üzere toplam 390 Bin TL ceza uygulandı.

