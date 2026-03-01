İran istihbarat ağı delik deşik: Yeni lider ABD yanlısı mı olacak?

Ortadoğu'da sular durulmazken, İran'ın yaşadığı derin istihbarat zafiyeti ve üst düzey suikastlar bölgedeki dengeleri sarsmaya devam ediyor. 12 günlük savaş sürecinin ardından Tahran yönetiminin "yeni dersler çıkardık" iddialarına rağmen, İsrail ve ABD destekli istihbarat ağlarının İran'ın kalbinde operasyon yapmaya devam etmesi büyük bir hüsran olarak yorumlanıyor. Uzmanlar, dini liderlik makamı için "ABD ile uyumlu bir isim mi seçilecek?" sorusunu yüksek sesle tartışırken, İran'ın "direniş" imajının yerle bir olduğu ifade ediliyor. A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.