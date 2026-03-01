CANLI YAYIN
Özel Haber Tahran'da son durum ne?
Dünya ABD'nin İran savaşındaki taktiği: Venezuela modelini uygulamak istiyor
Dünya ABD'nin Katar Üssü vuruldu: O anlar ortaya çıktı
Özel Haber ABD ve İsrail'den İran'a kanlı saldırı
Dünya İran CIA'in Dubai'deki binasını vurdu
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İran istihbarat ağı delik deşik: Yeni lider ABD yanlısı mı olacak?

Ortadoğu'da sular durulmazken, İran'ın yaşadığı derin istihbarat zafiyeti ve üst düzey suikastlar bölgedeki dengeleri sarsmaya devam ediyor. 12 günlük savaş sürecinin ardından Tahran yönetiminin "yeni dersler çıkardık" iddialarına rağmen, İsrail ve ABD destekli istihbarat ağlarının İran'ın kalbinde operasyon yapmaya devam etmesi büyük bir hüsran olarak yorumlanıyor. Uzmanlar, dini liderlik makamı için "ABD ile uyumlu bir isim mi seçilecek?" sorusunu yüksek sesle tartışırken, İran'ın "direniş" imajının yerle bir olduğu ifade ediliyor. A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

