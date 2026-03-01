CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
İravani: ABD-İsrail uluslararası hukuku çiğnemektedir
Dünya İravani: ABD-İsrail uluslararası hukuku çiğnemektedir
ABD'nin Katar Üssü vuruldu: O anlar ortaya çıktı
Dünya ABD'nin Katar Üssü vuruldu: O anlar ortaya çıktı
İran'dan Katar'a hava saldırısı
Dünya İran'dan Katar'a hava saldırısı
Anka Haber Ajansı GYY Kenan Şener gözaltına alındı
Gündem Anka Haber Ajansı GYY Kenan Şener gözaltına alındı
ABD'nin İran savaşındaki taktiği: Venezuela modelini uygulamak istiyor
Dünya ABD'nin İran savaşındaki taktiği: Venezuela modelini uygulamak istiyor
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İran CIA'in Dubai'deki binasını vurdu

İran, ABD ve İsrail'in başlattığı saldırıların ardından misilleme atışlarını sürdürürken Dubai'deki CIA merkezini hedef aldı. Bu kapsamda CIA binasında yangın çıkarken o anlar anbean kaydedildi.

Gündemden Videolar

Dubai’de otel Bahreyn’de kule böyle vuruldu
Dubai’de otel Bahreyn’de kule böyle vuruldu
HAMANEY ÖLDÜ MÜ?
HAMANEY ÖLDÜ MÜ?
İran CIA'in Dubai'deki binasını vurdu
İran CIA'in Dubai'deki binasını vurdu
İran'dan Katar'a hava saldırısı
İran'dan Katar'a hava saldırısı
Kuveyt Havalimanı vuruldu
Kuveyt Havalimanı vuruldu
ABD'nin Katar Üssü vuruldu: O anlar ortaya çıktı
ABD'nin Katar Üssü vuruldu: O anlar ortaya çıktı
"Hamaney’in damadı ve gelini öldü" iddiası
"Hamaney’in damadı ve gelini öldü" iddiası