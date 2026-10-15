Yahşihan Belediyesi'nde kritik seçim! Yeni başkanvekili Hamdi Açıkgöz oldu
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek'in görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde seçim yapıldı. Gizli oylamanın ilk 3 turunda sonuç alınamazken 4'üncü turda 10 oy alan AK Partili meclis üyesi Hamdi Açıkgöz, yeni belediye başkanvekili seçildi. Öte yandan Cumhur İttifakı'nın ortak aday kararına rağmen adaylığını açıklayan MHP'li meclis üyesi Tuğrul Yurtoğlu'nun disipline sevk edildiği duyuruldu.