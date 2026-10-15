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Meteoroloji'den İstanbul açıklaması! 7 Ekim'de başlayan sağanak tahminlerinin ardından sarı kodlu uyarı yayımlandı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteoroloji'den İstanbul açıklaması! 7 Ekim'de başlayan sağanak tahminlerinin ardından sarı kodlu uyarı yayımlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan, İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışlara ilişkin açıklamalarda bulundu. 14 Ekim'deki gök gürültülü sağanak için ilk tahminlerin 7 Ekim'de yapıldığını belirten Yağan, 13 Ekim Salı günü sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlandığını söyledi. Yağan, yağışların özellikle Avrupa ve Anadolu yakalarının kuzey kesimlerinde etkili olduğunu, uyarının ise gece yarısına kadar devam edeceğini bildirdi.

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