Ordu'da balıkçılıkta kullanılan ahşap tekneler usta ellerde şekilleniyor

Karadeniz'de denizcilik kültürünün önemli parçalarından biri olan ahşap tekne ustalığı yaşatılmaya devam ediyor. Ordu'da özellikle balıkçılıkta kullanılan ahşap tekneler, ustaların ellerinde şekilleniyor. Kestane ağacından tekne yapan ustalar, her tahtaya emek ve tecrübelerini katıyor. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan ve kameraman Mustafa Aydın, emektar ustaların çalışmalarını görüntüledi.