Meteorolojiden 30'dan fazla ile sarı kodlu uyarı! Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası etkili olacak

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'de etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji, 30'dan fazla il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışı ve yer yer fırtına beklenirken Karadeniz, Marmara ve Ege'nin kuzeyinde de yağışlı hava etkili olacak. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor. Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı tipi şeklinde etkili oldu. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.