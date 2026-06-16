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Yağmurla gelen kartpostallık manzara

Kırklareli'nde dün akşam saatlerinde etili olan kısa süreli dolu şiddetli yağmur yağışının ardından gökyüzünde kartpostallık manzaralar oluştu.

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