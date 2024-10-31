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Yaban domuzu çiftçi Mehmet Keser'i öldürdü

Yaban domuzu çiftçi Mehmet Keser'i öldürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 08:57
Muğla’da mısır tarlasında çalışırken yaban domuzunun saldırısına uğrayan çiftçi, hayatını kaybetti. Bir süre domuzla mücadele eden Mehmet Keser (54) aşırı kan kaybından hayatını kaybetti.
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