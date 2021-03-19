Wuhan değil İstanbul! Toplu taşımada Kovid-19'a davetiye çıkaran görüntüler

2019 yılının Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel bir salgına dönüşen koronavirüs dünya genelinde alınan tüm tedbirlere 2,5 milyondan fazla insanın hayatına mal oldu. İstanbul'da haftanın son iş günü Wuhan'ı aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Toplu taşıma araçlarında yaşanan yoğunluk kameraya yansırken, ölümcül korona virüse rağmen 'Sosyal mesafesiz' yapılan yolculuğa sosyal medyada tepki çekti.

Haftanın son iş gününde iş çıkış saatlerinde toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. Koronavirüs tehdidine rağmen 'Sosyal mesafesiz' yolculuk yapıldı.

Yağmur yağışının da etkisiyle D-100 karayolunda Avcılar'dan başlayan trafik yoğunluğu Topkapı'ya kadar artarak sürdü.

Toplu taşıma araçlarında da özellikle Avcılar ve Beylikdüzü yönüne giden metrobüslerde adım atacak yer kalmadı. İstanbul'da toplu taşımada önemli yükü çeken raylı sistemlerde de benzer yoğunluk görüldü.

Her akşam olduğu gibi Yenikapı-Kirazlı metrosunda yoğunluk nedeniyle yolcular adım atacak yer bulmakta zorlandı.