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Vurulduktan sonra hastaneye giderken kaza yaptı! O anlar kamerada

Vurulduktan sonra hastaneye giderken kaza yaptı! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.01.2025 19:02
Rize merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde tartıştığı kişi veya kişiler tarafından silahla vurulduğu öğrenilen Ö.Ö. (38) isimli şahıs, kendine ait olan 06 AE 9011 plakalı araç ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitmek istedi. Nerede ve neden vurulduğu henüz belirlenemeyen Ö.Ö., hastaneye yaklaştığı sırada bilincini kaybederek önce 53 AC 615 plakalı araca arkadan çarparak refüje çıktı. Refüjü de aşan araç önündeki diğer şeridi de geçerek duvara çarparak durabildi. O anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
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Vurulduktan sonra hastaneye giderken kaza yaptı! O anlar kamerada
Vurulduktan sonra hastaneye giderken kaza yaptı!
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