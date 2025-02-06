Villa hırsızları 120 saatlik kamera kaydıyla yakalandı

Tekirdağ Çerkezköy Amberdere mevkiinde geçtiğimiz ay iki villaya girerek elektronik cihazları çalan iki hırsız, 120 saatlik güvenlik kamerası kaydını izleyen Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, 2 kişi polis tarafından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.