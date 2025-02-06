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Villa hırsızları 120 saatlik kamera kaydıyla yakalandı

Villa hırsızları 120 saatlik kamera kaydıyla yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.02.2025 16:35
Tekirdağ Çerkezköy Amberdere mevkiinde geçtiğimiz ay iki villaya girerek elektronik cihazları çalan iki hırsız, 120 saatlik güvenlik kamerası kaydını izleyen Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, 2 kişi polis tarafından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.
Villa hırsızları 120 saatlik kamera kaydıyla yakalandı
Villa hırsızları 120 saatlik kamera kaydıyla yakalandı
Villa hırsızları 120 saatlik kamera kaydıyla yakalandı
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