Netanyahu'ya karşı koalisyon arayışı! Arap partilerinin desteği kritik
İsrail'de seçimlerin ardından hükümet kurma arayışları sürerken koalisyon hesapları gündemin ilk sırasına yerleşti. Netanyahu karşıtı blokun önde gelen isimlerinden Gadi Eisenkot, görüşmelere kapısının açık olduğu mesajını verdi. Arap partilerinin parlamentodaki sandalye sayısı olası koalisyon senaryolarında belirleyici hale gelirken Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.