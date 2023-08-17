Vikingler 900 yıl sonra İstanbul’da

İstanbul bugünlerde bir Viking gemisine ev sahipliği yapıyor. Onuncu yüzyılda, İstanbul'a ticaret için gelen geminin replikası binlerce kilometreyi aştı. Ve bir kez daha İstanbul'a ulaştı. İşte Viking hayranlarını çok sevindiren yolculuğun detayları...

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