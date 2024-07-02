Veliler çocuklarının okullarını nereden, nasıl öğrenecek? MEB'in adrese dayalı kayıt sorgulama ekranı kullanımda

Önümüzdeki eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul birinci sınıf ve ortaokula başlayacak öğrencilerin gidecekleri okullar belli oldu. Bakanlık kayıtları, e-devlet üzerindeki adreslere dayanarak yaptı.

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