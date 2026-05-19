Trump’tan İran’a “nükleer toz çıkışı! ABD’den psikolojik savaş hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik peş peşe yaptığı sert açıklamalar, dünya kamuoyunu yeniden “Ortadoğu’da sıcak savaş mı başlıyor?” sorusuna kilitledi. “İran’a bir darbe daha indirmemiz gerekebilir” diyen Trump’ın “1 saat uzaktayım” çıkışı dikkat çekerken, perde arkasında Körfez ülkeleri üzerinden yürüyen yoğun diplomasi trafiği de ortaya çıktı. A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, Beyaz Saray’daki kritik atmosferi, İran cephesindeki kırılmaları ve ABD Başkanının İran’a karşı “nükleer toz” çıkışını canlı yayında tüm detaylarıyla anlattı.