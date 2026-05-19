Bayram öncesi Eminönü’nde insan seli! Tarihi yarımadada yoğunluk zirveye çıktı

Kurban Bayramı öncesinde İstanbul’un tarihi merkezinde hareketlilik dikkat çekici boyutlara ulaştı. Eminönü, Mısır Çarşısı, Galata Köprüsü ve Kapalıçarşı çevresinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, vatandaşların hem alışveriş hem de bayram hazırlıkları için sabahın erken saatlerinden itibaren bölgeye akın ettiğini aktardı. Tarihi Yarımada’da özellikle hafta sonuna doğru yoğunluğun daha da artması bekleniyor.