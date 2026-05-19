Türkiye’nin vazgeçilmezi 5’inci sırada kaldı

Türkiye’nin kültürel simgelerinden biri haline gelen, özellikle Karadeniz’de günlük yaşamın ayrılmaz parçası olarak görülen çayla ilgili yayımlanan bir liste tartışma başlattı. Bir gastronomi platformunun hazırladığı “Türkiye’nin en iyi içecekleri” sıralamasında çayın 5’inci basamakta yer alması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yılda yaklaşık 120 milyar bardak tüketilen çayın üst sıralarda yer almamasına tepki gösteren Rizeliler, A Haber mikrofonlarına yaptıkları açıklamalarda listenin gerçeği yansıtmadığını savundu.