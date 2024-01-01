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Vatandaşa "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk atan provokatör tutuklandı

İHA
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Giriş: 01.01.2024 19:48
Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" etkinliği gerçekleşti. Ancak tören sonrası alçak bir saldırı yaşandı. Destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir adlı vatandaş, "Siz Arap sevicisiniz" diyen bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Alçak saldırıda bulunan zanlı tutuklandı.
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Vatandaşa Siz Arap sevicisiniz diyerek yumruk atan provokatör tutuklandı
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