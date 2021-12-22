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Vatandaş döviz kurundaki hızlı düşüşe ne diyor? Yazdığı besteyle böyle seslendi: Dolarcılar ne oldu?

A Haber
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Giriş: 22.12.2021 09:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası döviz kurunda yaşanan hızlı düşüşü A Haber Yurt / İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, İstanbul Eminönü meydanında vatandaşa sordu. İşte vatandaşın kurdaki düşüşle ilgili çarpıcı yorumları...
Dolarcılar ne oldu? "DOLARCILAR NE OLDU?"
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