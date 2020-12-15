Van'da şiddetli deprem

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Van'ın Tuşba ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi | 2020 son depremler...
Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.58'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Ayrıntıları bölgede bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
2020 SON DEPREMLER
SON DAKİKA HABERİ: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.58'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem yerin 9.20 (KM) derinliğinde oluştu.
Deprem bölgede büyük korkuya neden oldu.
2020 SON DEPREMLER
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