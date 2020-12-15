15 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Van'ın Tuşba ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi | 2020 son depremler...

Van'ın Tuşba ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi | 2020 son depremler...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.12.2020 01:24
Güncelleme:15.12.2020 01:28
Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.58'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Ayrıntıları bölgede bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

SON DAKİKA HABERİ: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.58'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 9.20 (KM) derinliğinde oluştu.

Deprem bölgede büyük korkuya neden oldu.

2020 SON DEPREMLER

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Van'da şiddetli deprem
Van'da şiddetli deprem
Sinirleri alt üst eden işkence anı!
Sinirleri alt üst eden işkence anı!
Metin Şentürk'ten kötü haber
Metin Şentürk'ten kötü haber
Denizli'de feci olay! 3 işçi hayatını kaybetti
Denizli'de feci olay! 3 işçi hayatını kaybetti
Hamile kadın sokak ortasında darp edildi
Hamile kadın sokak ortasında darp edildi
Antikor oluşumu gözlemlendi
"Antikor oluşumu gözlemlendi"
Büyük sevinç! Herkes Zeynep'i konuşuyor
Büyük sevinç! Herkes Zeynep'i konuşuyor
Ötmeyi bayılmak sandı!
Ötmeyi bayılmak sandı!
İki ayrı noktada patlama
İki ayrı noktada patlama
Bakıcılar 24 saat için 600 TL istiyor
Bakıcılar 24 saat için 600 TL istiyor
Rize’de köy evlerinde yangın
Rize’de köy evlerinde yangın
İzmir'deki sel felaketinden acı haber geldi
İzmir'deki sel felaketinden acı haber geldi
Daha Fazla Video Göster