13 Ocak 2023, Cuma
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Van'da kaybolan Mazlum Tanış'ın cesedi bulundu
Van'ın Çatak ilçesinde iki gün önce keçilerini otlatırken kaybolan 23 yaşındaki Mazlum Tanış'ın cesedi Kato Dağı eteklerinde kayalıklar arasında bulundu.
Övecek Mahallesi'nde, 10 Ocak'ta keçilerini otlatmak için evden ayrılan 23 yaşındaki Mazlum Tanış'ın dönmemesi üzerine ailesi ve yakınlarının yaptığı arama çalışması sonuç vermedi.
Durumun jandarma ve AFAD'a bildirilmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları iki gün sürdü.
KATO DAĞI'NDA ACI TABLO
Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmaları sonucu Tanış'ın cansız bedeni, merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Kato Dağı eteklerinde kayalıklar arasında bulundu.
Mazlum Tanış'ın cenazesi, otopsi için Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı.