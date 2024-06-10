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Van'da dağa yıldırım düştü! O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 10.06.2024 12:25
Van'da sağanak yağmur sonrası dağa yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye böyle yansıdı. İşte o anlar...
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Dağa yıldırım düştü! O anlar kamerada
Dağa yıldırım düştü! O anlar kamerada
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